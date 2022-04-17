Журналистам не разрешают задавать вопросы Зеленскому о закрытии цифрового вещания 5 канала, Прямого и Еспресо, - Княжицкий

Об этом он написал в фейсбуке .



"Было хорошее интервью с представителями онлайн-медиа Зеленского. По моей информации, условием участия журналистов было согласие не ставить вопрос об ограничении свободы слова, закрытии цифрового вещания Еспресо, Прямого и Пятого. Хорошо, что позволили спросить о Мариуполе. Как я понял, в трагедии гражданских и военных виноваты западные партнеры, которые мало оружия дают, и сами военные, потому что все их решения. Что будет с Мариуполем - неизвестно. Или известно???" – написал депутат.



По словам Николая Княжицкого, вещание проукраинских каналов ограничивают и запрещают им участвовать в телемарафоне, поскольку "там медведчуковским ведущим времени мало". Однако владелец 4 канала, вещание которого не ограничивают - депутат от "Слуги народа" Ковалев - руководит им с временно оккупированной Херсонщины, не имея претензий от россиян.



"Когда-то это называлось сюр. Сейчас это боль. У меня есть своя боль, связанная с закрытием каналов, но когда я вижу обращение из Мариуполя - обо всем забываю. Я понимаю, что это война, что есть жертвы. Но война ведется не за территории, а за людей. Время ради жизни и на войне нужно принимать не популистские, а взвешенные и продуманные решения", - подчеркнул Николай Княжицкий.

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