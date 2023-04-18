Об этом сообщают российские СМИ.

Во вторник, 18 апреля, суд в Москве отклонил апелляцию на арест американца и подтвердил решение Лефортовского районного суда от 30 марта.

На судебном заседании присутствовала посол США в России Линн Трейси. Заседание проходило в закрытом режиме. Для прибывших в здание суда журналистов и дипломатов организовали онлайн-трансляцию.

Ранее Госдепартамент США объявил Гершковича "неправомерно задержанным", что дает основания ведомству действовать в пользу увольнения гражданина США.