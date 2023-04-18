Журналиста WSJ Гершковича оставили под стражей
Московский городской суд оставил под стражей журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в сборе сведений, составляющих гостайну
Об этом сообщают российские СМИ.
Во вторник, 18 апреля, суд в Москве отклонил апелляцию на арест американца и подтвердил решение Лефортовского районного суда от 30 марта.
На судебном заседании присутствовала посол США в России Линн Трейси. Заседание проходило в закрытом режиме. Для прибывших в здание суда журналистов и дипломатов организовали онлайн-трансляцию.
Ранее Госдепартамент США объявил Гершковича "неправомерно задержанным", что дает основания ведомству действовать в пользу увольнения гражданина США.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- Президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
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