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Журналиста Vesti.ua задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних парней, редакция заявила о его увольнении

5 июня, 2023 понедельник
17:54
Криминал

В Киеве задержан журналист Vesti.ua по подозрению в растлении несовершеннолетних парней. Редакция издания расторгла трудовой договор со своим сотрудником

О задержании 39-летнего жителя столицы сообщила пресс-служба Нацполиции.

Известно, что его жертвами стали два 15-летних парня.

"В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что мужчина неоднократно связывался с ребятами по телефону и назначал встречу в собственной квартире, после чего совершал в отношении детей развратные действия и оказывал денежное вознаграждение", – рассказали правоохранители.

"Вместе с тем на флеш-накопителе фигурант хранил фото- и видеоматериалы с детской порнографией, которые загружал из сети интернет", - добавили в полиции.

Злоумышленнику объявили о подозрении по трем статьям, ему "светит" до 8 лет тюрьмы.

Издание " Украинская правда " со ссылкой на собственные источники сообщило, что задержанный – журналист издания Vesti.ua. Полиция данную информацию не подтвердила.

"Мы не можем разглашать личные данные как потерпевших, так и стороны, которая подозревается в совершении уголовного правонарушения, пока продолжается досудебное расследование", - сказала спикер Юлия Гирдвилис.

В то же время задержание своего сотрудника подтвердила редакция " Вестей ". Там заявили, что немедленно уволили журналиста, как только стало известно об объявленном ему подозрении.

"Инициатором расторжения трудовых отношений выступила редакция, поскольку действия бывшего сотрудника, инкриминируемые ему правоохранительными органами, категорически неприемлемы для дальнейшего трудового сотрудничества", - отметили в редакции.

"Редакция Vesti.ua не осуществляет контроль за личной жизнью своих сотрудников, поэтому обнародованные факты шокировали всех работников и руководства редакции. Мы призываем не отождествлять поведение одного сотрудника с коллективом Vesti.ua. Поведение одного сотрудника не отражает ценностей и моральных принципов, которыми руководствуется наша редакция", – добавили там.

В Vesti.ua отметили, что поддерживают объективное расследование и будут содействовать следствию.

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Украина
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