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Журналиста Михаила Ткача, проводившего расследование уличной гонки, на пешеходном переходе сбил автомобиль

13 октября, 2022 четверг
13:46
Общество

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач, проводивший расследование незаконной уличной гонки, сообщил, что в четверг, 13 октября, его на пешеходном переходе сбил автомобиль

Об этом он сообщил в своем facebook .

Ткач сообщает, что серьезных травм не получил и не хочет связывать аварию со своей профессиональной деятельностью, однако причины ДТП ему непонятны.

"Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал на газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять. Поэтому на всякий случай фиксирую это здесь", - пишет журналист.

Ранее, 11 октября, Михаил Ткач уже сообщал о препятствии его профессиональной деятельности и работе его команды, вероятно, из-за расследования уличных гонок в Киеве в условиях военного положения.

Ткач заявлял, что к водителю его съемочной группы приходили шесть мужчин, часть из которых была одета в военную форму. Они заявили, что водитель 10 октября вызвал ДТП и покинул место аварии.

Неизвестные пытались узнать у жены водителя, где находится офис "Украинской правды" и сам журналист Ткач непосредственно. Когда дочь водителя предложила напрямую пообщаться с отцом, неизвестные покинули дом.

Михаил Ткач связывает этот инцидент со своим расследованием уличных гонок в Киеве в условиях военного положения.

"Недавно мы сняли материал о столичных мажорах, гонщиках, которые нарушают покой людей в это военное время, устраивая уличные гонки. Я напрямую связываю этот факт со съемками и публикацией этого материала и продолжением нашей журналистской деятельности относительно этих гонщиков и их гонки", – подчеркнул он.

Расследование Ткача "Форсаж во время войны" было опубликовано 28 сентября. Журналист сообщил, что после публикации получил много анонимных сообщений и звонков.

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