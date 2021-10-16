Журналиста "Комсомолки" Можейко задержала российская ФСБ и передала белорусскому КГБ, - главред
Главный редактор газеты "Комсомольская правда" (РФ) Владимир Сунгоркин рассказал известные ему подробности задержания спецслужбами Александра Лукашенко его сотрудника, корреспондента Геннадия Можейко
Об этом передает Еспресо.TV .
Журналист Можейко, напомним, написал статью об IT-специалисте из Минска, который во время штурма его дома застрелил сотрудника КГБ.
Однако, задержан он был не в Минске, а в Москве. При попытке вылететь в Варшаву.
"Когда он (Можейко - ред.) приехал в аэропорт Шереметьево на регистрацию рейса в Варшаву, к нему подошли сотрудники наших (российских - ред.) спецслужб и сказали: "Дорогой товарищ Можейко Геннадий, вы числитесь у нас в списках нежелательных персон и должны покинуть Москву.
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Как я понимаю, он говорит: "с радостью покину, вот мой билет в Варшаву".
"Простите, нет-нет-нет, вы должны покинуть Москву и вернуться туда, откуда вы к нам прибыли, вы должны вернуться в Минск, и мы вам в этом поможем", - рассказал Сунгоркин вечером в пятницу, 15 октября 2021 на RTVI.
После этого Можейко в сопровождении лиц с ФСБ идет к самолету на Минск, где его встретили представители КГБ Республики Беларусь.
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