Журналист ВВС заявил, что солдат в аэропорту Кабула предупредили о возможном ракетном ударе
26 августа, после двух терактов с жертвами, у входа в аэропорт Хамида Карзая в Кабуле и в гостинице "Баронс", военных на аэродроме предупредили о возможности ракетного удара
Об этом в Twitter написала корреспондент ВВС Нафиса Конавард.
По ее словам людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле предупредили о возможности ракетной атаки.
Солдаты в аэропорту просят людей спрятаться от возможного удара.
Через полчаса, в 18:16 журналистка написала еще одну заметку, в которой отметила, что в аэропорту все еще действует предупреждение о ракетном ударе.
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