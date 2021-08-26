Журналист ВВС заявил, что солдат в аэропорту Кабула предупредили о возможном ракетном ударе

Об этом в Twitter написала корреспондент ВВС Нафиса Конавард.



По ее словам людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле предупредили о возможности ракетной атаки.



Солдаты в аэропорту просят людей спрятаться от возможного удара.



Через полчаса, в 18:16 журналистка написала еще одну заметку, в которой отметила, что в аэропорту все еще действует предупреждение о ракетном ударе.

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