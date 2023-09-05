Журналист Цымбалюк: Эрдоган был у Путина как посланник Запада

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Путин стал невыездным с территории России после решения суда в Гааге. И Эрдоган должен был пересечь Черное море, чтобы его увидеть. Момент в том, что после решения этой судебной инстанции Путин ни разу не покидал территорию РФ для встречи с иностранными лидерами, только к нему приезжали. А что касается визита Эрдогана, я все-таки рассматриваю его как посланника коллективного Запада. Понятно, что Эрдоган всегда свой профит будет учитывать, но не исключаю, что какие-то вещи, позиции были донесены Владимиру Путину от Запада", - отметил журналист.



Роман Цымбалюк добавил, что Эрдоган сейчас единственный, кто общается с Путиным. Раньше на эту роль претендовали Макрон и Шольц.

Что известно о встречах Эрдогана и Путина

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках черноморской инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

2 августа сообщалось о том, что страны Южной Африки пытаются убедить Россию вернуться к переговорам по соглашению о безопасном экспорте зерна из портов Черного моря, от которого она отказалась в июле.

9 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе" и призвал западные страны "выполнить обещания".

18 августа стало известно, что Россия, Турция и Катар предположительно готовят новое зерновое соглашение без Украины.

20 августа стало известно, что Турция работает над тем, чтобы возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ведь разрыв зернового соглашения может привести к глобальным последствиям, а цена на зерно в мире поднялась на 15%.

29 августа в партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи.

31 августа в Москве, накануне встречи Эрдогана и Путина, встретились главы МИД Турции и РФ. Они обсудили зерновое соглашение и пути достижения мира в Украине.

3 сентября стало известно, что одной из тем обсуждения Эрдогана и Путина станет обмен пленными.

4 сентября Эрдоган по итогам встречи с Путиным выразил надежду на достижение в короткие сроки договоренности по черноморской зерновой инициативе.

5 сентября президент Турции заявил, что на горизонте нет "никакой обнадеживающей перспективы мира" в войне России против Украины