Журналист Цаплиенко обнародовал имена офицеров ГРУ, готовящих спецоперацию по обвинению Украины в "военных преступлениях" на Донбассе

Для этого российская военная разведка фальсифицирует доказательства геноцида русскоязычных на Донбассе, рассказывает со ссылкой на собственные источники украинский военный журналист Андрей Цаплиенко. Об этом передает Еспресо.TV .



"По данным контрразведки СБУ, специальной информационной операцией по фальсификации руководит Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ Игоря Костюкова. Операция задумана в виде выдвижения Россией обвинений в адрес ВС Украины в совершении военных преступлений в 2014 году ", – отмечается в сообщении.



Для реализации указанной операции в июле-октябре 2021 г. на территории ОРЛО находились офицеры ГУ ГШ ВС РФ Дмитрий Перковский и Сергей Рожков. Двое офицеров разведки, Рожков и Перковский, с привлечением "замминистра МИД ЛНР" Анны Сороки, бюрократов оккупационных властей и членов НЗФ эксгумировали тела боевиков, погибших в ходе боевых действий в 2014 году, которые были объявлены мирными жителями.



Эти эксгумации проводились в населенных пунктах Славяносербск, Верхнешевировка Краснодонского района, Золотое, Первомайск, Видне-1. Указанные действия широко освещались в информационных ресурсах "ЛНР" и России как инициатива "местной власти", но без расшифровки причастности военной разведки Российской Федерации.



В реальности указанные захоронения действительно были сделаны в 2014 году, однако, в большинстве случаев, являются могилами боевиков "ЛНР", погибших в 2014-15 годах. В этих же погребениях были тела местных жителей, умерших естественной смертью. Или были убиты самими боевиками. Но для того чтобы оформлять все 290 тел нужным для Москвы образом, в группу был включен сотрудник Следственного комитета РФ Артем Артемов. Он нужен был для того, чтобы оформлять документы на погибших боевиков, как на мирных жителей.



Также Артем Артемов опросил лиц, которых ему подсунула представитель "Генеральной прокуратуры ЛНР" И. Семенова, как "очевидцы гибели мирных жителей от рук ВС Украины".



При этом факты причастности боевиков ЛНР к гибели этих людей вообще не документировались. А список "потерпевших" был предоставлен Артемову "сотрудниками Генпрокуратуры ЛНР".



Роль сотрудников ГУ ГШ ВС РФ Д.Перковского и С.Рожкова в этой операции заключалась в координации "представителей ЛНР", предоставлении "правильной" информации о "геноциде со стороны Украины" и эффективном контроле за деятельностью следователя Артемова в нужном русле.



В ноябре 2021 года "замминистра МИД ЛНР" Анна Сорока встречалась в Москве в торговом центре "Авиапарк" с куратором операции Андреем Ильченко и отчитывалась ему о работе Перковского и Рожкова.



"Видимо, хорошо настучала шефу на подчиненных, потому что Ильченко тут же в ТЦ купил "ведущему дипломату ЛНР" куртку за 30000 рублей", – отмечает Цаплиенко.



"Вот так, за мелкие подарки украинским предателям Москва получает сфальсифицированный пропагандистский кейс, потому что понимает, что тема Холокоста и Сребреницы это исторические раны, до сих пор болящие цивилизованной Европе", - заключает журналист.

Фото "героев" этой истории

Руководитель операции Андрей Ильченко, помощник главы Главного (разведывательного) управления ГШ ВС РФ Игоря Костюкова







Исполнитель и координатор операции Сергей Рожков, офицер ГУ ГШ ВС РФ







Исполнитель и координатор операции Дмитрий Перковский, офицер ГУ ГШ ВС РФ











Артем Артемов, сотрудник Следственного Комитета РФ











Будни и отдых фальсификаторов





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