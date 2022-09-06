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Журналист Славомир Сераковский и польские волонтеры перечислили в Фонд ВСУ 23 млн 724 тыс. злотых от сбора средств на Bayraktar
Сумма значительно выше, чем запланированные ранее 22,5 млн злотых
Об этом Сераковский написал в Facebook.
"Украинцам пригодится в борьбе", - добавил журналист.
- В июле польский журналист Сераковский рассказал о сборе средств на "байрактар" для ВСУ: "Мы тоже хотим дать пинок россиянам".
- 28 июня польский журналист Славомир Сераковский объявил сбор средств на боевой беспилотник Bayraktar TB2 для ВСУ.
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