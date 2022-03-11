Журналист "Радио Свобода" получил контузию под Киевом

Об этом глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

Ракетный удар или удар из авиации произошел около 3:00 11 марта в Барышевке. В результате нападения есть еще пострадавшие. Погибших нет.

Домедицинскую помощь журналисту оказали военные медики и врачи Барышевки. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Руководство украинской службы РС находится на связи с Кушниром, работающим фронтовым корреспондентом в городах вокруг Киева.

"Это надо знать Марьяна. Он уже сбежал из больницы. В Барышевке ему оказали помощь, поставили капельницу. Он был при исполнении профессиональных обязанностей", - отметила руководитель киевского бюро Радио Свобода Инна Кузнецова.

Сейчас Кушнир активно освещает события, связанные с масштабным вторжением РФ в Украину, в частности, в Киевскую область.

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с Марьяном Кушниром, который отважно выполняет профессиональную обязанность, освещая войну России против Украины. Именно благодаря репортажам военных репортеров весь мир знает правду о человеконенавистнической российской оккупации. НСЖУ фиксирует военные преступления против работников об инцидентах Европейской и Международной федерации журналистов", - отметил Томиленко.