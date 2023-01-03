Журналист немецкого Bild получил ранения в Донецкой области

Об этом в Twitter написали главред Bild Иоганнес Боэ, а также сам Штритцель. Информирует "Европейская правда".

По словам Боэ, корреспондент получил осколочное ранение. "Он в безопасности (насколько это возможно), и травма не слишком серьезная. Но это напоминание всех трудностей, которые испытывают журналисты в Украине, чтобы рассказать правду", - добавил он.

Сам Штритцель написал, что получил рану на лбу, вероятнее всего, из-за обломка стекла, когда ужинал – предполагает, что это произошло из-за падения ракеты неподалеку.

"Целью, скорее всего, был железнодорожный вокзал, расположенный за углом, хотя я еще не видел ни одного большого удара на месте падения, как можно было бы ожидать от ракет с большой боеголовкой. Место находится вне зоны досягаемости русской артиллерии и "Ураганов", поэтому возможно, что это был БПЛА", – отметил журналист.

Штритцель не уточнил, где находится, и с его страницы в Twitter следует, что он работал в последние дни в районе Бахмута и Соледара, где сейчас проходят одни из самых ожесточенных боев против российских войск.

Напомним, 20 декабря в Херсонской области россияне обстреляли итальянских журналистов в авто с отметкой прессы. По словам журналистов, по их автомобилю целили умышленно, но им удалось скрыться. Однако один из них получил незначительное повреждение.

А 31 декабря во время атаки на Киев ранения получил японский журналист.

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