Об этом пишет в фейсбуке Олег Николенко .

"Посещение временно оккупированного Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, иностранцам за такие действия также предусмотрен запрет на въезд в Украину", - написал Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что украинские компетентные органы устанавливают обстоятельства незаконного посещения журналистом NBC территории временно оккупированного Крыма: "По итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах".

28 февраля американское NBC опубликовало репортаж из Крыма, в котором журналист посетил временно оккупированный Россией полуостров через керченский мост.

"Это не Россия, по мнению Киева, его западных союзников и ООН. Он был аннексирован Кремлем в 2014 году, а ООН призвала Россию вернуться к ее "международно признанным границам". А после более широкого вторжения Москвы, начатого год назад, президент Владимир Зеленский пообещал , что Украина вернет Крым", - пишет издание.

NBC News открыто рассказывает, как журналист попал во временно оккупированный РФ Крым: "Поездом из Москвы через керченский мост, который был взорван в стратегическом и символическом ударе по Путину прошлой осенью. Сейчас он полностью восстановлен, но, вероятно, снова станет мишенью, если бой дойдет до этого полуострова".