Журналист Муждабаев: вероятность назначения Умерова на должность министра обороны Украины близка к 100%

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"По моему мнению, вероятность назначения Рустема Умерова на должность министра обороны Украины очень близка к 100%. Об этом мне сообщили мои источники, которые я дополнительно проверял. Подтверждаю, что Умеров является самой вероятной кандидатурой на этот пост. Также хорошей новостью является назначение Арсена Жумаделова на должность главы оборонных госзакупок. Мне приятно и я горжусь, что это люди из Крыма, которых знаю достаточно давно", - отметил журналист.

Айдер Муждабаев добавил, что на столь высокие должности избираются кандидаты исключительно по специальности, опыту, репутации.

"Арсен Жумадилов зарекомендовал себя очень хорошо, он никогда не пойдет ни на один коррупционный сговор. Так же можно сказать о Рустеме Умерове , которого скорее всего назначат министром обороны Украины. Это человек с чистой биографией. Долгое время был советником Мустафы Джемилева. Кстати, у Умерова свободный английский, он имеет опыт переговоров на высоком уровне. Он очень хорошо строит коммуникации и точно не захочет стать героем каких-либо скандалов", - отметил телеведущий.

По его словам, это не только новые люди, а новая волна государственных деятелей, которые ранее не были у власти, соответственно, не держатся за старые связи.

"Это люди из Крыма, стремящиеся к победе. С политической точки зрения это правильный сигнал как для проукраинских людей в Крыму, так и для международного сообщества по вопросу - сможет ли Украина вернуть Крым, если на такие должности как министр обороны назначают людей из Крыма. Это те люди, которые с первых дней оккупации Крыма работают над его освобождением", - подчеркнул Муждабаев.

Скандал с Резниковым

10 августа стало известно, что Министерство обороны Украины осенью 2022 якобы заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.

Уже 25 августа сообщалось , что одним из владельцев турецкой фирмы, получившей $30 млн за скандальную закупку для украинских военных легких курток под видом зимних, оказался племянник народного депутата фракции "Слуга Народа".

Резников на фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних предложил пари депутату и журналисту. Они отреагировали.

26 августа министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что МО закупило 180 тыс. зимних курток, которые передали ВСУ, еще в прошлом году.

31 августа нардеп Ярослав Железняк проинформировал , что министр обороны Алексей Резников покинет пост и станет послом в Великобритании. Его место может занять глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров