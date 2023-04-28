Журналист из ОАЭ поделился инсайдом по поводу будущего Реброва

Об этом сообщает журналист Мохаммед Хамад сообщил в твиттере.

По информации источника, Сергей Ребров подпишет новый контракт с "Аль-Айном" и проведет в чемпионате ОАЭ еще несколько сезонов.

Действующее соглашение Реброва с арабским клубом действует до июня.