Журналист из ОАЭ поделился инсайдом по поводу будущего Реброва
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров продлит контракт с арабским клубом
Об этом сообщает журналист Мохаммед Хамад сообщил в твиттере.
По информации источника, Сергей Ребров подпишет новый контракт с "Аль-Айном" и проведет в чемпионате ОАЭ еще несколько сезонов.
Действующее соглашение Реброва с арабским клубом действует до июня.
أنباء || سيرجي ريبيروف .. عيناوي .. ومستمر لعدة مواسم قادمه ???? pic.twitter.com/BKnC6D3qCP— محمد حمد (@TheCriticMoe) April 27, 2023
- 17 апреля сообщалось, что Сергей Ребров достиг договоренности с УАФ о назначении главным тренером сборной Украины.
- 24 апреля Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины продолжить выступления в квалификации Евро-2024, невзирая на выступление в отборе Беларуси.
- 24 апреля стало известно, что сборная Германии проведет 1000 игру в своей истории 12 июня в Бремене против Украины.
- Президент УАФ Андрей Павелко анонсировал, что к следующим матчам квалификации Евро-2024 сборную будет готовить новый главный тренер.
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