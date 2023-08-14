Журналист из Люксембурга проехал 2725 км на велосипеде, чтобы поддержать Украину
Немецкий журналист Мишель Мертен собирал деньги в поддержку Украины, проехав из Люксембурга в Киев на велосипеде 2725 км. Подробности читайте на сайте "Еспресо"
Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.
Николенко встретился с Мертеном и поблагодарил за освещение ситуации в Украине. Преодолев 2725 километров на велосипеде, журналист собрал деньги в поддержку украинских волонтеров и Вооруженных Сил. Деньги будут направлены на помощь харьковскому проекту, который занимается упаковкой сухпайков, а также детскому реабилитационному центру в Карпатах.
1 июля Мишель Мертен начал велотур в Люксембурге, посетил такие города как Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прага, Освенцим, Краков, Львов, Ивано-Франковск, Винница, Буча, Ирпень и другие. Его путешествие закончилось у Софии Киевской. В общей сложности велотур длился 42 дня.
"Мне как человеку, также любящему велоспорт, было особенно интересно познакомиться. Мишель говорит, что Украина - это замечательная страна, где живут фантастические люди. Искренний ему респект!" – пишет Николенко.
Спикер Министерства иностранных дел поблагодарил Мишеля и других волонтеров за солидарность и помощь.
- 8 августа "Еспресо.Запад" пообщался с 70-летним французом Каримом Луницим (Karim Lounici), который за 60 дней проехал на велосипеде 4 тыс. км от родного Порнише до Львова, чтобы напомнить европейцам о войне в Украине и собрать деньги для украинцев.
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