Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко встретился с Мертеном и поблагодарил за освещение ситуации в Украине. Преодолев 2725 километров на велосипеде, журналист собрал деньги в поддержку украинских волонтеров и Вооруженных Сил. Деньги будут направлены на помощь харьковскому проекту, который занимается упаковкой сухпайков, а также детскому реабилитационному центру в Карпатах.

1 июля Мишель Мертен начал велотур в Люксембурге, посетил такие города как Шенген, Нюрнберг, Пльзень, Прага, Освенцим, Краков, Львов, Ивано-Франковск, Винница, Буча, Ирпень и другие. Его путешествие закончилось у Софии Киевской. В общей сложности велотур длился 42 дня.

"Мне как человеку, также любящему велоспорт, было особенно интересно познакомиться. Мишель говорит, что Украина - это замечательная страна, где живут фантастические люди. Искренний ему респект!" – пишет Николенко.

Спикер Министерства иностранных дел поблагодарил Мишеля и других волонтеров за солидарность и помощь.