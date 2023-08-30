Журналист из Херсона рассказал, где может жить коллаборант Сальдо

Об этом в эфире Еспресо заявил журналист из Херсона Сергей Никитенко.

"Я так понимаю, из того, что нам рассказывают местные жители из Генического района – Сальдо, скорее всего, живет в Крыму и вся его команда", – рассказал он.

Никитенко добавил, что их привозят в Генический район.

"Я так понимаю, что они ездят вахтовым методом после того, как начали попадать ракеты в пансионаты, где они ночевали. Они там больше не живут. Колаборантов калибром поменьше оставляют в Геническе, Скадовске – их не жалко и они имитируют, что они власть", - подытожил журналист.

Справка. Владимир Сальдо – бывший городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону оккупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".