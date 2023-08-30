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Журналист из Херсона рассказал, где может жить коллаборант Сальдо

30 августа, 2023 среда
07:55
Война с Россией

Главные коллаборанты боятся оставаться в Херсонской области – они ездят вахтовым методом из оккупированного Крыма. Колаборантов калибром поменьше оставляют в Геническе, Скадовске

Об этом в эфире Еспресо заявил журналист из Херсона Сергей Никитенко.

"Я так понимаю, из того, что нам рассказывают местные жители из Генического района – Сальдо, скорее всего, живет в Крыму и вся его команда", – рассказал он.

Никитенко добавил, что их привозят в Генический район.

"Я так понимаю, что они ездят вахтовым методом после того, как начали попадать ракеты в пансионаты, где они ночевали. Они там больше не живут. Колаборантов калибром поменьше оставляют в Геническе, Скадовске – их не жалко и они имитируют, что они власть", - подытожил журналист.

Справка. Владимир Сальдо – бывший городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону оккупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".

  • 26 апреля 2022 года в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание , на котором представили так называемого председателя Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
  • По состоянию на 11 июня 2022 года в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, в том числе экс мер Владимир Сальдо.
  • 14 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая признана пророссийской.
  • 2 августа 2022 года управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц, в списке есть Владимир Сальдо.
  • 28 сентября 2022 года СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе Пушилин, Сальдо и Стремоусов.
  • Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году.
  • 14 апреля Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций и конфискации активов гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо.
  • Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо смог открыть компанию в Великобритании, несмотря на введенные санкции против него.
  • 9 мая Высший антикоррупционный суд конфисковал состояние коллаборанта Владимира Сальдо, среди которых гостиница, трехэтажка и квартиры в ряде регионов Украины.
  • Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо совещался с так называемыми силовиками по поводу того, как противодействовать партизанам на временно оккупированных территориях Украины.
  • 17 мая Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Министерства юстиции по конфискации активов бывшего нардепа, мэра Херсона и коллаборанта Владимира Сальдо.
  • 25 августа стало известно, что основные активы коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери взыскали в доход Фонда государственного имущества
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
коллаборанти
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