Журналист из Херсона рассказал, где может жить коллаборант Сальдо
Главные коллаборанты боятся оставаться в Херсонской области – они ездят вахтовым методом из оккупированного Крыма. Колаборантов калибром поменьше оставляют в Геническе, Скадовске
Об этом в эфире Еспресо заявил журналист из Херсона Сергей Никитенко.
"Я так понимаю, из того, что нам рассказывают местные жители из Генического района – Сальдо, скорее всего, живет в Крыму и вся его команда", – рассказал он.
Никитенко добавил, что их привозят в Генический район.
"Я так понимаю, что они ездят вахтовым методом после того, как начали попадать ракеты в пансионаты, где они ночевали. Они там больше не живут. Колаборантов калибром поменьше оставляют в Геническе, Скадовске – их не жалко и они имитируют, что они власть", - подытожил журналист.
Справка. Владимир Сальдо – бывший городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону оккупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".
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- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо смог открыть компанию в Великобритании, несмотря на введенные санкции против него.
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- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо совещался с так называемыми силовиками по поводу того, как противодействовать партизанам на временно оккупированных территориях Украины.
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