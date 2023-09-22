Журналист и военный Кипиани о настроениях украинцев: "Бандера и Шухевич были бы не самыми большими русофобами среди нас"

Об этом он сказал в интервью Укринформу .

"Как по мне, мы меняемся недостаточно быстро, но все-таки неумолимо. И если в 1990-х годах нужно было определенные вещи объяснять, то сейчас объяснять уже не надо, а некоторых надо даже сдерживать. Иногда в шутку говорю: если бы Бандера с Шухевичем и Донцовым были бы среди нас, они бы не были величайшими русофобами", - высказался Кипиани.

По его словам, изменения в обществе в значительной степени стимулировали полномасштабную войну.

"До определенного времени мы были "городскими сумасшедшими", которые говорили по-украински в русифицированных городах, ходили на какие-то события, приветствовали Курбасов, Овсиенко и других. А сейчас это уже тренд. Часто это лукавство, но для большинства – это выбор, из которого они уже не сойдут. Поэтому я точно не считаю, что мы двигаемся не туда", - сказал журналист.