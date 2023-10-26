Журналист и военный Артем Шевченко получил от Зеленского награду "За оборону Украины"

Об этом Шевченко сообщил в Facebook .

"Первая не ведомственная, а государственная. Отличие, не награда. Но все равно приятно. Служу украинскому народу", - написал он.

Кто такой Артем Шевченко

Артем Шевченко – журналист, бывший спикер МВД. С начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту Киевщины и Харьковщины.

В марте состоялась премьера первого из документальной трилогии Артема Шевченко о ГУР "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" об авиапрорыве на Азовсталь. В фильме открываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе.

16 марта украинцы увидели вторую ленту по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В этот раз показали уникальные кадры битвы за Змеиный.

23 марта ГУР выпустил последний фильм "Харьковское контрнаступление. Земля", который посвятили Харьковской наступательной операции, благодаря которой удалось освободить 8,5 тыс. квадратных километров украинской земли, а это - около 400 населенных пунктов и 150 тысяч мирных жителей.

В октябре Артем Шевченко представил на Франкфуртской книжной ярмарке свою книгу " Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле " с предисловием начальника ГУР Кирилла Буданова.