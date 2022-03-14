Журналист Fox News получил ранение под Киевом
Ведущий Fox News Джон Робертс заявил, что журналист телеканала получил ранение под Киевом, когда освещал полномасштабное вторжение РФ в Украину
Об этом он сказал в эфире.
"Журналист Fox News получил ранение во время подготовки репортажа под Киевом", - сказал Робертс.
Он сообщил, что известно мало деталей. Телеканал пытается выяснить подробности.
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