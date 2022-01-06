Журналист Бутусов: Зеленский был в Буковеле вместе с Ермаком и Демченко
Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что президента Владимира Зеленского в Буковеле заметили вместе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте Русланом Демченко
Об этом он написал в Facebook.
"Президент Владимир Зеленский записал приветствие к Новому году в кругу людей, имеющих авторитет в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины", – говорится в сообщении.
Он добавил, что фото из Буковеля 5 января отправил один из читателей издания.
"Президент Зеленский в кафе, рядом с ним глава Офиса Президента Андрей Ермак, напротив президента - пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака - Руслан Демченко - глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик , соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность с нарушением закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку имеет полное доверие Кремля", - подытожил журналист.
- Напомним, во время новогоднего поздравления президент Зеленский сказал, что соседи должны приходить в Украину "с холодцем и с бутылкой, а не с оружием".
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