Журналист Бутусов: Зеленский был в Буковеле вместе с Ермаком и Демченко

Об этом он написал в Facebook.



"Президент Владимир Зеленский записал приветствие к Новому году в кругу людей, имеющих авторитет в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые из них связаны с Москвой, а не с защитой Украины", – говорится в сообщении.



Он добавил, что фото из Буковеля 5 января отправил один из читателей издания.



"Президент Зеленский в кафе, рядом с ним глава Офиса Президента Андрей Ермак, напротив президента - пока не установленный нами человек. По словам наших источников, слева спиной сидит напротив Ермака - Руслан Демченко - глава комитета по разведке при президенте, пророссийский политик , соавтор печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России. Президент Зеленский незаконно назначил Демченко на должность с нарушением закона о люстрации. Демченко является главным связующим звеном между Зеленским, Ермаком и администрацией Путина, поскольку имеет полное доверие Кремля", - подытожил журналист.

Напомним, во время новогоднего поздравления президент Зеленский сказал, что соседи должны приходить в Украину "с холодцем и с бутылкой, а не с оружием".