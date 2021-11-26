Журналист Бутусов заявил, что будет судиться с президентом Зеленским за клевету

Об этом Юрий Бутусов заявил в эфире Радио.Свобода.



"Я собираюсь отстаивать свои интересы в суде, поскольку президент признал фактически свою ложь против меня и наврал еще новые какие-то вещи. То есть года вранья ему оказалось мало, он хочет еще", - сказал Бутусов.



Журналист подчеркнул, что на пресс-конференции ожидал услышать ответы на свои вопросы, однако услышал ложные обвинения в свою сторону. Он добавил, что эти обвинения продолжаются более года, и он надеялся на извинения от президента.



"В течение 15 месяцев президент, глава его офиса, вся пропаганда Офиса президента нагло лгали и говорили, что спецоперации по вагнеровцам не было, что все это выдумка Бутусова. Это непосредственно говорил господин Ермак. Президент сам опроверг эту ложь. Он сказал "это я руководил", я принимал решение, спецоперация была". То есть меня 15 месяцев оскорбляла вся президентская пропаганда с ним во главе, и теперь я прихожу, и вместо извинений слышу новый поток грязи", - сказал Бутусов.



Во время пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский заявил, что Бутусов работал на олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, президент предположил, что журналист "обиделся", потому что не получил должности в министерстве обороны.

Напомним, в пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел более чем 5-часовый пресс-марафон. Мероприятие прошло в Киеве, глава государства отвечал на вопросы 32 СМИ.