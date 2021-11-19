Журналист Bellingcat Грозев о сокрытии информации относительно "вагнергейта": это - политическое преступление, не имеющее оправдания
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" не имеющим оправдания политическим преступлением
Об этом он заявил в интервью "Новой газете", передает Еспресо.TV.
"Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Более того, удалось ее легализовать. Это нужно было для дела МН-17, это было необходимо для самой Украины против России в деле о финансировании терроризма и многих других делах... Без этих материалов доказательность всех этих дел становится в десятки раз меньше. Это не просто преступление, это - политическое преступление, которое никак не может быть оправдано", - сказал Грозев.
- 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК Вагнера.
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