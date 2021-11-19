Журналист Bellingcat Грозев о сокрытии информации относительно "вагнергейта": это - политическое преступление, не имеющее оправдания

Об этом он заявил в интервью "Новой газете", передает Еспресо.TV.



"Украинские власти накопили массив нужной, важной информации не только для себя, но и для других стран. Более того, удалось ее легализовать. Это нужно было для дела МН-17, это было необходимо для самой Украины против России в деле о финансировании терроризма и многих других делах... Без этих материалов доказательность всех этих дел становится в десятки раз меньше. Это не просто преступление, это - политическое преступление, которое никак не может быть оправдано", - сказал Грозев.

Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".

18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ЧВК Вагнера.

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