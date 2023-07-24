Журналист AFP Коллинз получил ранение от атаки дрона на позиции ВСУ
Журналист AFP Диллан Коллинз был ранен возле Бахмута - он получил травмы от атаки дрона на артиллерийские позиции ВСУ
Об этом пишет журналистка AFP Стефани Юсеф.
"Видеооператор AFP Дилан Коллинз был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа на позиции украинской артиллерии в понедельник, сообщили журналисты AFP, ставшие свидетелями взрыва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что журналист получил многочисленные осколочные ранения во время атаки вблизи Бахмута. Его эвакуировали в ближайшую больницу, угрозы для жизни нет. 35-летний Коллинз в сознании и разговаривает с коллегами.
"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими", – заявила директор европейского офиса AFP Кристин Бухагиар.
- 22 июля оператор медиакомпании Deutsche Welle (DW) Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами вблизи Дружковки Донецкой области. Также погиб украинский военный.
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