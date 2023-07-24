Журналист AFP Коллинз получил ранение от атаки дрона на позиции ВСУ

Об этом пишет журналистка AFP Стефани Юсеф.

"Видеооператор AFP Дилан Коллинз был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа на позиции украинской артиллерии в понедельник, сообщили журналисты AFP, ставшие свидетелями взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что журналист получил многочисленные осколочные ранения во время атаки вблизи Бахмута. Его эвакуировали в ближайшую больницу, угрозы для жизни нет. 35-летний Коллинз в сознании и разговаривает с коллегами.

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Наши мысли с Диланом и его близкими", – заявила директор европейского офиса AFP Кристин Бухагиар.