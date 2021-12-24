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Журнал "Фокус" с 2022 года переходит на украинский язык

24 декабря, 2021 пятница
16:29
Новости Фокус

Общественно-политический еженедельник "Фокус" официально меняет язык печати, уже первый номер 2022 года выйдет на украинском

Согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" издание перейдет на государственный язык, при этом сайт focus.ua продолжит вести две языковые версии - украинскую и русскую.

При этом тираж, объем и редакционная политика журнала не изменятся: "Фокус" будет оставаться авторитетным источником деловой информации и продолжит поддерживать стандарты независимой журналистики, предоставляя читателям качественный контент и помогая объективно ориентироваться в происходящем в стране и за ее пределами. .

"Уже на этой неделе наши журналисты начали подготовку номера, который выйдет 14 января. Статьи пишутся на украинском языке, у нас очень квалифицированные и грамотные сотрудники. Усилен штат литературных редакторов, так что наши читатели получат такой же качественный продукт, как и раньше. Ввиду того, что нормы Закона не позволяют нам обеспечить права русскоязычных читателей в полной мере, напоминаю, что на сайте focus.ua остается русскоязычная страница и она очень популярна. Печатная версия будет издаваться только на украинском языке", - заявил главный редактор журнала Алексей Газубей.

Напомним, издание выходит с сентября 2006 года, за прошедшие 15 лет был выпущен 741 номер, десятки рейтингов и спецпроектов. В течение всего периода журнал печатался на русском языке. Печатная версия журнала занимает топовые позиции среди деловых медиа. Так, по данным отчета исследовательской компании TNS "MMI Украина 2020/3+2020/4", аудитория одного номера журнала "Фокус" составляет 87,3 тыс. человек, благодаря чему он занимает вторую строчку рейтинга еженедельников деловой прессы.

В департаменте подписки отмечают, что подписчики издания заранее были проинформированы о переходе журнала на государственный язык.

С первым номером украиноязычного "Фокуса" можно будет ознакомиться 14 января 2022 года.

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