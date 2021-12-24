Журнал "Фокус" с 2022 года переходит на украинский язык

Согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" издание перейдет на государственный язык, при этом сайт focus.ua продолжит вести две языковые версии - украинскую и русскую.



При этом тираж, объем и редакционная политика журнала не изменятся: "Фокус" будет оставаться авторитетным источником деловой информации и продолжит поддерживать стандарты независимой журналистики, предоставляя читателям качественный контент и помогая объективно ориентироваться в происходящем в стране и за ее пределами. .



"Уже на этой неделе наши журналисты начали подготовку номера, который выйдет 14 января. Статьи пишутся на украинском языке, у нас очень квалифицированные и грамотные сотрудники. Усилен штат литературных редакторов, так что наши читатели получат такой же качественный продукт, как и раньше. Ввиду того, что нормы Закона не позволяют нам обеспечить права русскоязычных читателей в полной мере, напоминаю, что на сайте focus.ua остается русскоязычная страница и она очень популярна. Печатная версия будет издаваться только на украинском языке", - заявил главный редактор журнала Алексей Газубей.



Напомним, издание выходит с сентября 2006 года, за прошедшие 15 лет был выпущен 741 номер, десятки рейтингов и спецпроектов. В течение всего периода журнал печатался на русском языке. Печатная версия журнала занимает топовые позиции среди деловых медиа. Так, по данным отчета исследовательской компании TNS "MMI Украина 2020/3+2020/4", аудитория одного номера журнала "Фокус" составляет 87,3 тыс. человек, благодаря чему он занимает вторую строчку рейтинга еженедельников деловой прессы.



В департаменте подписки отмечают, что подписчики издания заранее были проинформированы о переходе журнала на государственный язык.



С первым номером украиноязычного "Фокуса" можно будет ознакомиться 14 января 2022 года.