Журнал Фокус отпраздновал день рождения. 15 лет лидерства, инноваций и драйва

Каждый номер журнала "Фокус" - это полтора десятка аналитических статей, репортажей и интервью. Редакция пишет обо всем, что интересно и важно. От переломных моментов геополитики до спортивных побед, от проблем экономики до новых кумиров и причин их успешности.



В течение 15 лет печатная версия журнала занимает топовые позиции среди деловых СМИ. Так, по данным отчета исследовательской компании TNS "MMI Украина 2020/3 + 2020/4", аудитория одного номера журнала "Фокус" составляет 87,3 тыс. человек, благодаря чему он занимает вторую строчку рейтинга еженедельников деловой прессы.



Читатель "Фокуса" стремится не только знать, что происходит, но и понимать причины и последствия событий. Именно такой контент предлагает издание. Редакция прилагает все усилия, чтобы сохранять объективность и предоставлять читателям полную информацию, критически анализируя скандалы и слухи. Главным принципом работы "Фокуса" остается аналитический подход к контенту.



За годы существования еженедельник заметно повлиял на развитие рынка отечественных медиа. Теперь всевозможные рейтинги готовят и другие издания, но первым украинским журналом, который предложил такой формат, все равно остается "Фокус".



"В далеком 2006 году даже еженедельные медиа стремились следить за новостями. Но с каждым годом жизни ускорялись, развивались новые технологии, а потому в журнале становилось все больше аналитики, точнее, "пояснительной журналистики", когда мы рассказываем читателю, что происходит, кому это выгодно, к каким последствиям может привести ", - говорит главный редактор "Фокуса" Алексей Газубей.



Топ-менеджмент СМИ делает ставку на техническое совершенствование сайта Focus.ua, расширение онлайн аудитории и качество собственного новостного контента. СМИ - это не платформа, не агрегатор, а посредник, главная ценность которого - доверие читателей.



"Если раньше сайт был зеркалом журнала, дополненным литературно насыщенными лонгридамы, то сейчас это самостоятельное подразделение, способное оперативно отрабатывать широкий круг тем. Мы не принимаем снобизма, но стараемся максимально строго следовать редакционным правилам и форматам, даже если речь идет о несерьезном", - объясняет шеф-редактор Focus.ua Михаил Багинский.



Один из главных секретов успеха "Фокуса" - это профессиональная команда и десятки крутых специалистов. "Я высоко ценю команду издания, слаженная работа которой стала залогом успеха "Фокус Медиа" и позволяет нам ставить перед собой столь высокие цели. Я доверяю профессионалам "Фокуса" и убежден, что независимость редакции необходимое условие дальнейшего роста нашей многомиллионной читательской аудитории", - подчеркивает владелец ООО "Фокус Медиа" Александр Борщевич.



В непростое время карантина "Фокус" выстоял, несмотря на понесенные убытки, из-за вынужденной остановки работы печатной версии почти на три месяца, и более того нарастил темпы и по росту трафика сайта, и по рекламным доходам. 2021 стал очень удачным, позитивным для компании.



"Мы укрепили команду новыми специалистами, было много знаковых интервью с первыми лицами страны, рейтингов и аналитических материалов, которые набрали огромное количество просмотров. И мы намерены продолжать в том же формате: наращивать трафик, расширять читательскую аудиторию, выпускать качественный еженедельник" , - говорит генеральный директор "Фокус Медиа" Виктория Калкатина.



Что касается сайта, то еще в начале 2018 он занимал место в пятой десятке рейтинга украинских онлайн-СМИ по посещаемости, но в 2021-м смог выйти в лидеры. Сегодня Focus.ua разместился в топ-15 информационных онлайн-изданий [на момент публикации статьи сайт занимает двенадцатое позицию]. И если за весь 2010 год сайт смог собрать аудиторию, не более 8 млн, то сегодня такое количество пользователей Focus.ua собирает в течение месяца.



"Благодаря росту трафика на сайте и высокой заинтересованности рекламодателей в наших носителях, как печатного так и цифрового, финансовый результат за этот короткий период улучшилось в разы, даже превысил мои ожидания", - комментирует Александр Борщевич. - "Мы сохраним печатную версию Фокуса, а с января 2022 журнал будет выходить на украинском языке, как того требует законодательство, - делится планами Александр Борщевич. - "Фокус" стал первым СМИ в моей бизнес-практике. Это был сознательный и желаемый шаг. И первый же год работы оправдал все мои ожидания".



23 сентября в ресторанном комплексе Queen Киев состоялось празднование 15-летия журнала Фокус. Авторитетное издание пришли поздравить политики, эксперты, медийные личности, знаменитости и артисты. Специальной гостьей вечера выступила украинская певица Наталья Могилевская.