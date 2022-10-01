Об этом он сказал в интервью каналу 24 Horas.

По его словам, сейчас главное продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его заверению, "дают эффект".

Кроме этого, Боррель выступил за продолжение большей военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение действующих санкций и за "участие в мировом дипломатическом сражении, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".

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Боррель напомнил, что из-за российского вторжения ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в воюющую страну.

"Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", – сказал Боррель.

Боррель также прокомментировал ядерную угрозу от президента РФ, заявив, что "все риски возможны".

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО не является частью конфликта, но будет оказывать поддержку Украине, чтобы она могла отстаивать право на самооборону, закрепленное в уставе ООН.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли высказалась в поддержку членства Украины в Североатлантическом альянсе после подачи Киевом заявки на ускоренное вступление.

1 октября Германия приветствовала решение Украины подать заявку на вступление в НАТО. Однако подчеркнула, что решение о принятии в НАТО должно приниматься всеми странами-участницами Альянса.

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