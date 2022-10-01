Жозеп Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что присоединение Украины к НАТО "не является основным вопросом на данный момент", главное - продолжать поддержку
Об этом он сказал в интервью каналу 24 Horas.
По его словам, сейчас главное продолжать оказывать военную поддержку Украине, как это делалось до сих пор, и продолжать санкции против России, которые, по его заверению, "дают эффект".
Кроме этого, Боррель выступил за продолжение большей военной помощи Украине, дополнительные санкции, сохранение действующих санкций и за "участие в мировом дипломатическом сражении, потому что не все страны действуют против России так же эффективно, сильно и решительно".
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Боррель напомнил, что из-за российского вторжения ЕС впервые использовал свои средства для закупки оружия и его доставки в воюющую страну.
"Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя", – сказал Боррель.
Боррель также прокомментировал ядерную угрозу от президента РФ, заявив, что "все риски возможны".
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