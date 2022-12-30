"Жопа" – это одно из мест силы россиян, на уровне с холодильником и телевизором.

"Высидеть" или "отсидеться" - базовая стратегия народа. Иванушка-дурачок, до завершения призывного возраста сидевший на печи, — популярный герой народных басен...

Другие нации чувствуют сердцем, а московиты "чувствуют жопой". Иногда даже думают. Совершенно справедливо сегодня Украину назвать сердцем мира, а Московию — задницей, и это будет для них комплимент.

Другие нации чувствуют сердцем, а московиты "чувствуют жопой". Иногда даже думают. Совершенно справедливо сегодня Украину назвать сердцем мира, а Московию — задницей.

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"Жопа", — именно так представители homo moscowitus чаще всего подводят итоги начавшейся кремлем войны против Украины. Эти слова настолько сродни, что уже выглядят синонимами. Кстати, реально понятия "жопа" и "война" существуют, а слов нет, то есть они под запретом. Их использование вне кухни, как правило, влечет за собой проблемы с законом.

В Московии принят закон, согласно которому запрещено употреблять слова иноязычного происхождения. Поэтому если хотите перевести с английского "цугцванг", то лучшего аналога, чем "полная жопа", не найти.

Принимая во внимание действие санкций, можно сказать, что задница мира — это не образное выражение, а координаты современной Московии.

Если вы еще не уверовали в жопный символизм, то взгляните на кейс Рогозина: он стал самым известным раненым РФ за все время т.н. "СВО"… после того, как война добралась до его задницы.

Если вы еще не уверовали в дупный символизм, то взгляните на кейс Рогозина: он стал самым известным раненым РФ за все время т.н. "СВО"… после того, как война добралась до его задницы

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"Роскосмос" во главе с Рогозиным — был маленькой копией России во главе с Путиным. РФ не смогла запустить ни одну межпланетную станцию, рынок коммерческих пусков ракет США выиграли без какой-либо конкуренции со стороны "Роскосмоса". Илон Маск в Твиттере троллил Рогозина, потому что тот так же разбирался в космосе, как сам Илон — на соцсетях. Даже Китай за эти годы безвозвратно обогнал Россию. Поднебесная отправила на Луну несколько сложных аппаратов, Россия – ноль. Пока США и Китай строили ракеты, Рогозин угрожал в Твиттере ядерной войной и рассказывал о невероятных технологиях, которые можно увидеть только в строчках тайных оборонных бюджетов.

После достижений в "Роскосмосе" Рогозин отправился укреплять фронт, где буквально "на передовой" в ресторане получил снаряд в задницу. Кстати, экспериментальным выстрелом французской САУ CAESAR было установлено, что у Рогозина две задницы: одна ниже спины, вторая — на плечах. Потому как иначе понимать сообщения о впечатлении у Димона мягких тканей головы: у всех нормальных людей на голове череп, а у нашего "героя" - ягодицы.

Жопа у московитов — олицетворяет все: орган чувств, центр принятия решений, географические координаты империи и направление движения, а также и принцип жизни, и качественную его оценку

Итак, жопа у московитов — олицетворяет все: орган чувств, центр принятия решений, географические координаты империи и направление движения, а также и принцип жизни, и качественную его оценку. Будет совершенно справедливо внести коррективы в государственный герб Московии, добавив туда жопу, куда собственно и залезают обе головы облезлой курицы. Будет ярко и справедливо.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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