"Жизнь вечна", "Андрофаги" и другое: опубликованы детективные новинки укрлита

Обзор новинок опубликовало издание Читомо .

Роман Данила Клочко "Андрофаги"

Дебютный роман киевлянина Данила Клочко – психологический детектив, заставляющий задуматься над тем, что есть корнем зла, какое наказание должен понести тот, кто подтолкнул к преступлению, совершая психологическое насилие.

Роман Юрия Даценко "Жизнь вечна"

Отмечается, что роман является продолжением приключений врача Якова Ровнера, о котором Юрий Даценко написал уже три книги. Также добавляется, что хотя в произведении присутствуют персонажи из предыдущих частей серии и упоминается о ранних страницах жизни главного персонажа, но "Жизнь вечна" читается как самостоятельное произведение.

Роман Василия Добрянского "Жребий"

Издание сообщает, что Василий Добрянский, автор более десятка детективов, создал сильную полицейскую криминальную драму. Ее главный персонаж – капитан Зуб – одиночка, убежденный в силе закона, травмированная, но сильная личность, стремящаяся к справедливости.

Читайте также: "Это свидание", "Просыпаясь в тишине": украинские фильмы получили награды Берлинале