Об этом написал музыкальный продюсер нацотбора, музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) в Facebook.

Шуров отметил, что нацотбор этого года кардинально отличается от всех предыдущих.

"Дроны, ракеты, прилеты, новости с фронта, волонтерские сборы, обмен пленными, концерты в бомбоубежищах, героизм и измены, эйфория и страдания - в такой Украине происходит этот отбор к Евровидению-2023, которое состоится в Ливерпуле вместо Киева, Львова, Одессы или Днепра", - написал продюсер.

15 октября завершился прием заявок на нацотбор Евровидения-2023. Многие украинские музыканты сейчас за границей, некоторые волонтерят, некоторые воюют. При этом организаторы национального отбора получили более 300 заявок.

"И несмотря ни на что, на момент окончания приема имеем более 300 заявленных песен. Да, многие из них находятся в состоянии демо, многие - только крик души людей, даже не планирующих быть артистами. Истории о жизни в бомбоубежищах, эмиграции, пустота от потери родных, вера в наши ВСУ. И все же это яркий пример налаживания наших людей на конструктив, надежду", - отметил Шуров.

Несмотря на то, что в конкурсе 2022 победила украинская группа Kalush Orchestra, "Евровидение-2023" по соображениям безопасности будет проходить в Великобритании от имени Украины. Соответствующее решение приняли Европейский языковой союз, Общественное вещание и BBC.

Украина выберет своего представителя на Евровидение-2023 в декабре в Киеве. Победителя объявят во время трансляции финала в прямом эфире телеканалов Общественного и на диджитал-платформах Общественного

Музыкальным продюсером в этом году стал украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой). Состав и жюри финала нацотбора и национального жюри для международного конкурса "Евровидение" будут определять украинцы с помощью онлайн-голосования.

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