"Жизнь украинских военных начала идти на часы": ЦПД показал подборку фейков мировых СМИ об Украине
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые мировые СМИ продуцируют 4 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 октября мировые СМИ запустили три больших обмана.
Дезинформация : "В украинской армии очень много иностранных элементов, которые управляют операциями из разных мест и подталкивают украинцев к бою. Между солдатами, которых просят бороться, и офицерами, которые ими командуют, такое сильное недоверие, что они сократили количество групп военных до 3-4 человек в каждой, чтобы избежать больших формирований, которые могут организовать бунт, это ужасная ситуация, и людей просто систематически бросают в мясорубку, - заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Манипуляция : Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал "потерю спикеров Канадой и США": "Достояние Зеленского – это не только уничтожение собственной страны. Это уничтожение политической карьеры, экономики и поколения мужчин и парней".
Манипуляция : Пророссийские телеграм-каналы со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine написали: "Жизнь украинских военных начала идти на часы. Между смертью и пленом они предпочитают первое".
- Россияне раньше распространяли фейк, якобы ВСУ начали складировать вооружение на Хмельницкой и Ривненской АЭС.
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