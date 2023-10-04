Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 4 октября мировые СМИ запустили три больших обмана.

Дезинформация : "В украинской армии очень много иностранных элементов, которые управляют операциями из разных мест и подталкивают украинцев к бою. Между солдатами, которых просят бороться, и офицерами, которые ими командуют, такое сильное недоверие, что они сократили количество групп военных до 3-4 человек в каждой, чтобы избежать больших формирований, которые могут организовать бунт, это ужасная ситуация, и людей просто систематически бросают в мясорубку, - заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Манипуляция : Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал "потерю спикеров Канадой и США": "Достояние Зеленского – это не только уничтожение собственной страны. Это уничтожение политической карьеры, экономики и поколения мужчин и парней".

Манипуляция : Пророссийские телеграм-каналы со ссылкой на американское издание Military Watch Magazine написали: "Жизнь украинских военных начала идти на часы. Между смертью и пленом они предпочитают первое".