Суть манифеста – Запад недостаточно любит рядовых россиян. А если Запад не станет ласкать их лучше, то они продолжат работать на Путина.

Там еще было несколько выпадов в сторону украинцев. Но нам плевать на это.

Жизнь русской оппозиции усложняет сама русская имперскость, присущая, кстати, Ходорковскому. Они узники своего мировоззрения и великодержавия

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Речь о другом. Но ходорковские этого не поймут. Хотя было бы неплохо. Жизнь русской оппозиции усложняет сама русская имперскость, присущая, кстати, Ходорковскому. Они заключены в своем мировоззрении и великодержавии.

Перестать портить себе жизнь – это перестать бороться за сохранение великой России. Чтобы стать свободными, они должны дать свободу другим. Вот где ключ к освобождению россиян.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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