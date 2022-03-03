"Жизнь победит смерть, а мир - тьму": новая обложка журнала TIME посвящена Украине
Новая обложка еженедельного американского журнала TIME посвящена Украине, а также ее героям и президенту Владимиру Зеленскому
Об этом говорится в Twitter издания.
"Жизнь победит смерть, а мир - тьму. Владимир Зеленский и герои Украины", - отмечается на обложке.
Такие слова президент Украины сказал во время обращения в Европарламент после того, как ЕС начал рассмотрение заявки Украины на членство. Тогда Зеленский сказал:
"Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что с нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, что мы, как минимум, такие же, как и вы. Докажите, что вы вместе с нами, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а мир - тьму. Слава Украине!"
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