Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Что говорят люди, выехавшие из оккупированных Россией территорий? В двух словах: жизнь невыносимая. Цены выросли, работы нет, невозможно получить элементарные социальные, медицинские, образовательные услуги. Люди своими глазами увидели, что такое "русский мир", - сплошь выжженная земля, кладбища и террор", - отметил Денисов.

Боец добавил, что украинцы пытаются выезжать с оккупированных россиянами территорий.

"Люди активно бегут с оккупированных территорий накануне отопительного периода, ведь прекрасно понимают, что зимой все будет замерзать и никаких условий для проживания не будет. Что говорить, если в Бердянском и Мелитопольском районах перебиты газопроводы и нет возможности ни сварить еды, ни принять теплый душ. Вряд ли зимой будет отопление", - заметил Константин Денисов.

7 августа депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук в эфире Еспресо рассказал, что российские оккупанты укрепляются , ведь не готовы к наступлению на Запорожье.

В тот же день в Институте изучения войны объяснили, как успехи ВСУ влияют на планы оккупантов о псевдореферендуме.

8 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS.

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