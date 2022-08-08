Жизнь невыносимая: украинцы в оккупации увидели, что такое "русский мир", - боец "Легиона Свободы" Денисов
Боец "Легиона Свободы" Константин Денисов рассказал, что оказавшиеся в оккупации украинцы увидели своими глазами, что такое "русский мир" и пытаются выезжать с оккупированных россиянами территорий
Украинский защитник поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Что говорят люди, выехавшие из оккупированных Россией территорий? В двух словах: жизнь невыносимая. Цены выросли, работы нет, невозможно получить элементарные социальные, медицинские, образовательные услуги. Люди своими глазами увидели, что такое "русский мир", - сплошь выжженная земля, кладбища и террор", - отметил Денисов.
Боец добавил, что украинцы пытаются выезжать с оккупированных россиянами территорий.
"Люди активно бегут с оккупированных территорий накануне отопительного периода, ведь прекрасно понимают, что зимой все будет замерзать и никаких условий для проживания не будет. Что говорить, если в Бердянском и Мелитопольском районах перебиты газопроводы и нет возможности ни сварить еды, ни принять теплый душ. Вряд ли зимой будет отопление", - заметил Константин Денисов.
- 7 августа депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук в эфире Еспресо рассказал, что российские оккупанты укрепляются , ведь не готовы к наступлению на Запорожье.
- В тот же день в Институте изучения войны объяснили, как успехи ВСУ влияют на планы оккупантов о псевдореферендуме.
- 8 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ночью украинские защитники уничтожили базу рашистов из реактивной артиллерийской ракетной системы HIMARS.
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