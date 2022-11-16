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Жизнь не остановить – она продолжается, несмотря на войну: в этом году в Украине зарегистрировали 200 409 браков

16 ноября, 2022 среда
15:30
Общество

По состоянию на 15 ноября с начала 2022 года в Украине зарегистрировано 200 409 новых браков

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"Жизнь не остановить – она продолжается, несмотря на войну и беды, несмотря на тщетные попытки врага сломить и уничтожить нас как нацию! 200 409 новых семей было зарегистрировано в Украине в этом году (по состоянию на 15 ноября). За этот же период мир увидели 183 105 новорожденных украинцев и украиночек", - говорится в сообщении.

В частности, с 15 октября по 15 ноября, в Украине отделами ГРАГС было зарегистрировано 15 509 браков и 16 162 новорожденных.

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Украина
война с Россией
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