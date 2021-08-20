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Жизнь миллионера: жизнь, которая ждет жителя Украины, который выиграет $290 миллионов в Powerball

20 августа, 2021 пятница
10:00
Новости лотерея

Вы сможете купить 5 частных островов в Карибском море, или 30 особняков в Беверли Хиллз – никаких преград для победителя лотереи США, которая, к слову, доступна жителям Украины онлайн

Что бы вы сделали, если бы вам посчастливилось сорвать джекпот на сумму 7,7 миллиардов гривен? Это не праздное любопытство, ведь именно столько американская лотерея Пауэрбол разыграет в эту субботу, а это означает, что уже утром в воскресенье кто-то из участников розыгрыша может проснуться настоящим финансовым магнатом. А учитывая, что тысячи украинцев принимают участие в этих тиражахчерез сайт TheLotter.net , этим счастливцем (или счастливицей) вполне может стать кто-то из Украины.

Победитель самого крупного в мире лотерейного джекпота должен будет выплатить налоги в Соединенных Штатах, но сумма приза настолько велика, что даже после вычета налоговых выплат непосредственный остаток потрясает воображение. Вот почему тысячи украинцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 290 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter.net, получит на руки 147 миллион долларов, после вычета законных налогов. Эти 147 миллионов уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 290 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 21 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более, чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов и Сальвадорец, который выиграл $1 миллион.  

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия они смогут отправиться, после того, как выиграют невероятный лотерейный приз в $290 миллионов,” – добавляет представитель спец-службы theLotter.net, Адриан Коореманс.

- Джекпот Powerballдостиг $290 млн.
- Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,22!
- Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Вот как это работает

“Как гласят правила лотереи Powerball, вам не нужно быть американским гражданином, или резидентом, чтобы участвовать в американских лотереях,” – объясняет Коореманс. “Используя онлайн лотерейный сервис theLotter.net, вы можете принимать участие в тиражах лотереи PowerballСША с официальными билетами.”

Играть в лотерею онлайн на сайте theLotter просто:

“После того, как вы оформите заказ на официальные лотерейные билеты Powerball, наши местные агенты в США купят их от вашего имени,” – говорит Коореманс.Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. 

Среди самых известных победителей на сайте - Наталия  из Украины, которая угадала выигрышную комбинацию из пяти основных номеров MegaMillions США – 1, 10, 57, 66 и 75, что принесло ей баснословный выигрыш в $1 миллион! Если бы она угадала еще и дополнительный MegaBall, который в том тираже выпал под номером 4, сумма ее выигрыша составила бы $15 миллионов.

Сколько стоит участие в тираже лотереи Powerballдля жителей Украины?

theLotter.net предлагает 1 билет для участия в тираже лотереи Пауэрбол по минимальной стоимости в 5 долларов США за билет, эта стоимость уже включает в себя комиссию сайта за свои услуги. В случае выигрыша джекпота, сайт не взимает никаких дополнительных комиссий с выигрыша.

Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи и, пожалуйста, играйте ответственно.

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