Об этом он написал в twitter .

"GLSDB (ракеты малого диаметра наземного запуска) снизят возможность спрятаться для россиян. Жизнь скоро станет очень некомфортной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль "сухопутного коридора"... и, надеюсь, скоро для ремонтных бригад на Керченском мосту", – пишет Ходжес.

Администрация президента США Джо Байдена после месяцев дискуссий с украинскими должностными лицами начала обсуждать, какие средства могут быть переданы Украине для возможного поражения военных объектов во временно оккупированном Крыму.

США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить $2,6 млрд.

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