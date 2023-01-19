Жизнь армии РФ в Крыму скоро станет очень некомфортной, - экс-командующий войсками США в Европе Ходжес
Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что жизнь российского флота и авиации в Крыму станет "очень некомфортной" из-за ракет малого диаметра наземного запуска
Об этом он написал в twitter .
"GLSDB (ракеты малого диаметра наземного запуска) снизят возможность спрятаться для россиян. Жизнь скоро станет очень некомфортной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль "сухопутного коридора"... и, надеюсь, скоро для ремонтных бригад на Керченском мосту", – пишет Ходжес.
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