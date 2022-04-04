Живые были рядом с мертвыми: глава Черниговской ОВА показал снимки подвала Ягодного, где оккупанты держали в заложниках более 150 местных жителей

Об этом глава Черниговской ОГА пишет в своем фейсбуке.



Речь идет об одном из подвалов школы Ягодного, на Черниговщине.







По предварительной информации, россияне держали там в заложниках более 150 местных жителей. Как сообщает Чаус, на улицу их выпускали нечасто, туалет – в ведро.







"Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно вспоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние", - пишет глава ОГА.

Как известно, среди других в подвале было большое количество женщин и детей.







"Это ужас. За это враг тоже обязательно ответит. Ответит по полной", – уверяет он.





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