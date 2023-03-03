Ровно год назад западный аналитик Джеймс Лендейл на страницах BBC издал первую статью о 5 сценариях войны. Это был чистый концентрат о том, что мир еще ничего не знает об ВСУ, нашем волонтерском десанте и таланте к сопротивлению рядовых украинцев.

Первый сценарий, который нам предлагали: короткая война, где Путину быстро удалось бы то, что он хотел. Итак, прямая цитата из текста аналитика, который таскали по всем мировым СМИ, включая освобождение Киевщины: "На Украину осуществляют массовые кибератаки, направленные на ключевую национальную инфраструктуру. Прекращается энергоснабжение и отрезаются коммуникационные сети. Несмотря на храброе сопротивление, Киев падает через несколько дней". Далее, по мнению автора, должен был прийти промосковский марионеточный режим. Президента Зеленского либо убивают, либо он убегает на Западную Украину или даже за океан, чтобы создать правительство в изгнании. Президент Путин объявляет победу и выводит некоторые силы, оставляя достаточно, чтобы сохранить контроль. Тысячи беженцев продолжают убегать на запад. Украина присоединилась к Беларуси как государство-сателлит Москвы.

Так мог написать человек, который серьезно уверовал в многолетнюю накачку Россией западных аудиторий о второй армии мира, силе ядерного оружия и маскулинности Путина с голым торсом.

Второй сценарий, который предлагался Украине – чеченская война. Авторы сознательно подводили, что армию России в Украине ждет сценарий чеченской войны. Западники считали, что "российским силам понадобится больше времени, чтобы захватить такие города, как Киев, защитники которого бьются на улицах. Может наступить длительная осада". Далее Киев вроде бы должна была ждать судьба обрушенного Грозного, а украинские защитники должны стать повстанцами. "А потом, возможно, много лет спустя, возможно, с новым руководством в Москве, российские войска в конце концов покидают Украину, сломлены и окровавлены, так же как их предшественники покинули Афганистан в 1989 году после десятилетия борьбы с исламистскими повстанцами", — подытожил автор, что это всерьез и надолго. Аналитик BBC даже подумать не мог, что существенная разница между Украиной и Чечней. Во-первых, территория. Второе, наличие у нас регулярной армии с аналогичным вооружением как у рашистов и соответствующей подготовкой – поэтому сценарий 10 лет бегать по схронам все-таки ломался уже на старте. Дополнительно все успехи России в Чечне и Сирии были потому, что некому было прикрывать гражданское население из воздуха. Поэтому западные аналитики, которые всерьез считали нас банановой республикой с комиком во главе, казнили.

Третий сценарий западных аналитиков годичной давности – это то, что мешало нам получать оружие оперативно и под четкие цели. Джеймс Лендейл предостерег, что поражение Путина в Украине обязательно вызовет агрессию против государств НАТО и обязательно будет ядерный удар, хотя бы тактическим оружием.

"Путин может объявить снабжение западного оружия украинским силам актом агрессии, требующей возмездия. Он может угрожать ввести войска в страны Балтии, являющиеся членами НАТО, например Литву, чтобы создать сухопутный коридор с российским прибрежным экс-клавом Калининградом", — говорилось в материале ВВС. К сожалению, эту писанину серьезно цитировали серьезные западные политики вплоть до разрытых могил в Буче. И только в мае начались движения по предоставлению Украине серьезных вооруженных пакетов. Страх за свою шкуру и ложное представление, что у России хватит сил для нескольких интенсивных войн одновременно — оказало нам медвежью услугу. Слишком много жизней было потеряно, чтобы западные партнеры наконец-то проработали свои страхи и риски перед колосом на глиняных ногах Россией.

Четвертый дипломатический сценарий, который ходил в разных вариациях под единой идеей "надо позволить Путину сохранить лицо, иначе все будет плохо". Разберем самые интересные пункты.

"Рассмотрим такой сценарий. Война идет плохо для России. Санкции начинают волновать Москву. Оппозиция растет, когда мешки с телами начинают возвращаться домой. Путин задает себе вопрос, не откусил ли он больше, чем может прожевать. Он считает, что продолжение войны может быть" большей угрозой для его руководства, чем унижение ее прекращения", — писал западный аналитик Джеймс Лендейл.

Генштаб на днях обнародовал новую юбилейную цифру уничтоженных окупантов — 150 тысяч. Вопрос: где российская оппозиция? Где российская оппозиционная печать? Где общественное недовольство — решают ли "лады" и шубы?

Дальше была еще одна мощная западная прошлогодняя иллюзия — "вмешивается Китая, который давит на Москву, чтобы она пошла на компромисс, предупреждая, что он не будет покупать российскую нефть и газ, если не будет деэскалации. Поэтому Путин начинает искать выход".

На практике Китаю очень выгодна война в Украине, где демократия не станет явным победителем. Китай дешево покупает нефть и газ, в то же время вооружая российские силы беспилотниками, данными спутниковых карт и не исключено, что оружием. Год великой войны в Украине дал миру понимание, что красные монстры все одинаковы — и надо сворачивать эту торговлю с Китаем без предохранителей.

Согласно этому варианту, Запад в прошлом году был не против на мирное соглашение, которое было бы прописано за наш счет. "Украина, скажем, признает российский суверенитет над Крымом и частью Донбасса. В свою очередь Путин признает независимость Украины и ее право на углубление связей с Европой", — говорили западные аналитики. К счастью, через год настроения западных элит изменились и риторика звучит так, что "Украина сама будет решать судьбу Крыма". При этом военные базы РФ на полуострове являются законной целью.

Пятый сценарий западных аналитиков предполагал страх россиян перед войной, нарастание народного недовольства и революцию.

"Возможно, возникнет угроза народной революции. Он использует российские силы внутренней безопасности для подавления этой оппозиции. Но это не увенчается успехом, и достаточное количество представителей российской военной, политической и экономической элиты пойдут против него", — наивно надеялись год назад аналитики ВВС. Год великой войны хорошо показал, что у России нет оппозиции, а то, что ею считается — тот же Путин только в профиль. Ходорковский, Навальный, Каспаров, Пригожин, Гиркин — все эти люди как один считают, что россияне лучше украинцев. И что всегда можно запустить руку сюда, если будет общественный запрос. А он никуда не исчезнет.

Россия решила пойти великой войной на Украину, потому что икра, водка и балет многим омрачили здравый смысл. Плюс мы сами так долго долбались в пространстве российских связей — что нас стали воспринимать как какую-нибудь плохую демоверсию разновидности России. Поэтому, наконец, хорошо, что западным аналитикам — на основе отчетов которых правительства принимают решение — рассвело. Жаль, что дорогой ценой слишком много украинцев лежат теперь в могилах за это прозрение, что икра и водка — не символ дружбы. А как способ вас напоить и обобрать как липку.