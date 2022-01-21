Живу в Москве, но продолжаю оставаться украинцем и любить Украину, - экс-футболист сборной Калиниченко

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Глеба Чернявского.



По словам Калиниченко, он никогда не будет брать российское гражданство.



"Периодически прилетает из-за того, что я живу в Москве. Нам всем приходится выбирать, и никто никому ничего не обязан. Знаю, кто я, что люблю, что мне дорого, и кому-то доказывать не считаю нужным. В какой-то момент мне стало это не нужно и неинтересно.Я – украинец и всегда им останусь, я не имел и не будет русского паспорта.У меня вид на жительство.Это делает мне некоторые неудобства, но я не вижу смысла делать какие-то вещи... Да, у меня много парадоксов. Я живу в Москве долгое время, но продолжаю оставаться украинцем, любить Украину", – сказал Калиниченко.



За свою карьеру Максим Калиниченко успел поиграть за Днепр, симферопольскую Таврию и московский Спартак. Полузащитник провел 47 матчей и забил 7 голов в футболке сборной Украины.



Эксфутболист долго живет в России, но считает, что Украина не должна строить свое будущее совместно с этой страной. Калиниченко всегда выступал против войны на Донбассе и не признавал "ДНР" и "ЛНР".

В октябре эксфутболист сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, что у него есть опыт игры в договорных матчах.

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