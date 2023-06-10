Животные погибали в муках: волонтер рассказала о затопленном зоопарке на Херсонщине

Об этом операционный директор организации UAnimals Ольга Чевганюк рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистке канала "Эспрессо" Кристине Парубий.

"Наша команда эвакуации была за день до затопления. Мы вывезли тогда 105 животных, – рассказывает Ольга. – И до затопления они уже выехали по маршруту для того, чтобы на другие территории, более безопасные, где нет обстрелов вывезти этих животных. И началось затопление. Мы оперативно вернули команду.В первый день там была наша команда эвакуации.Плюс присоединились партнеры, которые были рядом.Мы начали вместе взаимодействовать.В первый день начали эвакуировать животных.Они испуганы, им страшно, они в стрессе, очень много поврежденных, их нужно было осматривать. Сейчас там работает наша команда, там есть бесплатная помощь. Мы постоянно это подчеркиваем, можно приходить и лечить своих животных".

По словам Ольги, когда приехали, поняли, что без лодок не получится справиться.

Мы снимали животных с деревьев, собирали по дороге. Успели спасти, - добавляет Ольга. - Ведь россияне еще и обстреливают волонтеров, которые пытаются животных спасти. Мы за первый день привлекли большое количество украинцев и очень много помощи были готовы оказывать украинцы. Преимущественно мы имеем проблемы с приютами, но на этот раз у нас есть места, чтобы пристроить".

Кроме того, волонтеры следили за ситуацией в затонувшем на левобережье зоопарке.

"Там погибли 260 животных, - отмечает Ольга. - Мы пытались вывезти животных, но он был заминирован. Россияне не разрешали работникам вывезти этих животных. Они сознательно их затопили. Животные погибали в муках, выжили только лебеди и утки. 260 енотов, нутрии, пони, разные птицы - они погибли. Там была узкая тропа, по которой разрешали раз в день кормить животных. И то мы на корма высылали им средства. Работники месяцами пытались сохранить этих животных в оккупации и они погибли все в один день. Это страшная трагедия" .