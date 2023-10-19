"Живописная Украина": в Киеве откроют выставку живописи украинских художников 2-й половины ХХ века

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Среди представленных в экспозиции более 100 работ будут пейзажи, натюрморты, портреты и сюжетные композиции художников разных украинских школ. В частности, можно будет увидеть картины Василия Чегодара, Виктора Зарецкого, Аллы Горской, Николая Глущенко, Юрия Химича и многих других.

Картины представляют временной промежуток от 1940-х до 1990-х годов. Благодаря этому, как рассказывают в музее, можно увидеть, как на художников и их работы влияли исторический и социальные контексты, как трансформировались стили и художественные тенденции.

"Украинское искусство прошлого века не существовало вне своего времени, а питалось его болью и трагизмом, вдохновлялось красотой родных сердцу мест, искало свободы самовыражения. Тем интереснее исследовать и изучать его нам сегодня. В подборке, которую презентуют в Музее, мы сможем увидеть Украину глазами незаурядных живописцев, исследовать их персональные истории и убедиться, каким разнообразием было искусство на украинских территориях", - рассказала генеральный директор Музея истории города Киева Диана Попова.

Выставка откроется 20 октября и продлится до 19 ноября. Посетить ее можно со среды по воскресенье (12:00-19:00).