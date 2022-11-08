"Живем в другой реальности": в Чернигове решили не ставить елку и не проводить новогодних мероприятий
В Чернигове в этом году не планируют никаких новогодних мероприятий
Об этом рассказал начальник городского управления культуры и туризма Александр Шевчук.
По его словам, в результате длительных дискуссий власти пришли к выводу, что никаких новогодних мероприятий в городе не будет, а на елке можно сэкономить.
"Если говорить о каких-то элементах декора и определенной атмосфере, то это, возможно, будет. Говорить о полноценном праздновании Нового года — это исключено, учитывая ситуацию, которая сложилась в городе Чернигове", — сказал Шевчук.
"В Киеве думают над местом установки елки, но это больше как политический шаг, который показывает, что столица Украины несокрушима. Наша же задача, как пограничного города, учитывая отключение электричества, неясную ситуацию с зимой, нам лучше подумать об элементах атмосферы, поздравления детей. Это все должно быть локально, и сам формат мы должны переосмыслить и пересмотреть. О том, как было раньше, сейчас просто нужно забыть. Стоит понимать, что мы сейчас живем в другой реальности", — добавил он.
- В Киеве решили ставить новогоднюю елку, ее эскизы уже разработаны.
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