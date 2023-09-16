"Живем, как в 90-е", - в городском совете Мариуполя рассказали о ситуации с зарплатами в городе
Ситуация с зарплатами во временно оккупированном Мариуполе значительно ухудшилась. Это вызвало возмущение людей, в результате чего снизилось качество обслуживания и решение проблем жителей, начала остро ощущаться нехватка работников во всех отраслях
Об этом сообщает пресс-служба городского совета Мариуполя .
В сообщении говорится, что несвоевременные выплаты заработной платы и задержки каждый месяц стали привычным явлением в оккупации. Особенно остро это чувствуют обычные работники коммунальных предприятий и бюджетной сферы – от электромонтеров до водителей.
В городском совете отмечают, что эта ситуация возмущает людей, в результате чего ухудшилось качество обслуживания и разрешение проблем жителей. Остро ощущается нехватка работников во всех отраслях.
Местные не согласны работать за низкую зарплату, с вечными задержками и жить обещаниями. Недовольны даже и работники телевизионного канала, являющегося рупором пропаганды.
"Мы сейчас живем, как в 90-е годы. ЗП не выплачивают, работодатели делают что хотят. Цены на товары никто не регулирует. Контроля никакого. Преступность зашкаливает", - пишут мариупольцы.
"Из-за вас люди сидят без денег! Задержка бешеная! Вы только свои карманы набиваете, а о людях не думаете! На телеканал в Мариуполе были выделены деньги на закупку хорошего оборудования. В результате нет ни денег, ни оборудования", - возмущаются в комментариях.
По словам представителей городского совета Мариуполя, в украинском Мариуполе всегда выплачивалась заработная плата без задержек. Работники коммунальных предприятий и бюджетной сферы имели стабильность и уверенность в будущем.
"Мы изменили подходы работы, подняли уровень зарплаты до конкурентного, модернизировали предприятия и закупили современное оборудование, с которым приятно было работать. Как результат – в Мариуполе в 2021-м был самый высокий уровень заработной платы в Украине", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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По данным украинского подполья, враг разработал "план развития" временно оккупированного Мариуполя, цель - увеличить его население на 300 тысяч человек путем миграции из Российской Федерации.
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