"Живем, как на птицефабрике": ученые "Станции Вернадский" фиксируют стремительное увеличение количества пингвинов

Об этом сообщили в facebook.

Отмечается, что до 2007 года субантарктические пингвины, которые сейчас чаще всего можно увидеть на фото, вообще не гнездились возле "Академика Вернадского". Главной причиной этого ученые считают позднее расмерзание вод вокруг острова Галиндез, где расположена станция.

В связи с потеплением в районе Западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины хлынули на юг.

"Первые их гнезда появились в 2007 г. на мысе Марина-Пойнт вблизи станции. С 2011-го по 2022 год количество гнезд субантарктических пингвинов на нашем острове возросло более чем в 6 раз (220 гнезд 2011 г. по сравнению с 1434 гнезда .) А 2020 год стал рекордным – почти 1800 гнезд", - говорится в сообщении.

В частности сообщается, что в прошлом году, из-за большой снежности весной (когда места гнездования в низовьях оказались непригодными) и ростом своей же численности пингвины стали поселились на когда-то недостижимых для них скалах в районе Пингвин-Пойнта, а также на куполе Говорухи – доминирующей возвышенности острова. Такая же ситуация и в этом году.

"С увеличением количества пингвинов наш Галиндез начал меняться на глазах. Экспансия миловидных созданий приводит к накоплению значительных количеств помета, что выжигает разнообразную до того растительность и приводит к ее обеднению. Однако, если опять температуры будут падать, органика, которую пингвины оставили, постепенно разложится и даст жизнь новой, еще более разнообразной группе", - отмечается.

Добавляется также, что хоть полярники любят всех представителей антарктической природы, однако иногда жалуются, что при таком количестве пингвинов-соседей испытывают чувство, будто живут на птицефабрике – и по запахам, и по звукам.

"Изменение количества популяции субантарктических пингвинов пока одна из немногих четко задокументированных реакций природы на последние изменения климата в регионе. Поэтому этот вопрос находится в эпицентре внимания украинских ученых", - говорится в сообщении.

9 декабря у субарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде (остров Галиндез), вылупился первый в этом сезоне птенец.

7 января сообщалось, что в сети набирает популярность видео, где пингвины оцепили станцию "Академика Вернадского" в Антарктиде.

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