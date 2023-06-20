"Живая сила врага успешно уничтожается": Сырский показал видео работы снайперов на Бахмутском направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал видео ночной работы снайперов ССО на Бахмутском направлении и рассказал, что враг постепенно теряет там позиции
Об этом он написал в телеграме .
По словам командующего, работа ВСУ на направлении продолжается круглосуточно, Силы обороны продолжают движение вперед на флангах.
"Враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов. Живая сила врага успешно уничтожается", - пишет Сырский.
Ситуация на востоке
Замминистра обороны Украины заявила, что на востоке российская армия прилагала немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Россияне перекинули туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов.
"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои - произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись вглубину противника на нескольких участках", - добавила Маляр.
По ее словам, на прошлой неделе враг продолжал наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", - отметила заместитель министра обороны.
Отмечается, что за прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал более 270 тысяч боеприпасов.
- 11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у кордона Донетчины и Запорожья.
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- Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня Генштаб ВСУ сообщил , что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях сосредоточены основные усилия вражеских войск. Несмотря на потери, россияне пытаются наступать, но не имеют успеха.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение украинскими военными села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврийском направлении продвинулись до 7 км.
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