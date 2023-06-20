Об этом он написал в телеграме .

По словам командующего, работа ВСУ на направлении продолжается круглосуточно, Силы обороны продолжают движение вперед на флангах.

"Враг постепенно выбивается с позиций, хоть и пытается остановить продвижение наших воинов с помощью дополнительных резервов. Живая сила врага успешно уничтожается", - пишет Сырский.

Ситуация на востоке

Замминистра обороны Украины заявила, что на востоке российская армия прилагала немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении. Россияне перекинули туда дополнительные подразделения и увеличили количество обстрелов.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои - произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись вглубину противника на нескольких участках", - добавила Маляр.

По ее словам, на прошлой неделе враг продолжал наступать на Лимано-Купянском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Ни одного метра земли на этих направлениях мы не потеряли благодаря профессионализму и мужеству наших бойцов", - отметила заместитель министра обороны.

Отмечается, что за прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал более 270 тысяч боеприпасов.