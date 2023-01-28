Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Они сейчас вынуждены действовать в такой логике событий, потому что когда у них не удался блицкриг, они ввязались в приближающуюся к году многомесячную войну с невероятными потерями — 800 человек в сутки. Это показатели, несовместимые с современным ведением действий, современными подходами. Сверхсовременных средств ведения боя в виде техники и авиации у них тоже нет. Поэтому единственным серьезным аргументом пока у них остается, чтобы держать динамику, напряжение нашей обороны, постоянное обновление личного состава", - отметил Череватый.

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Кроме того, по его словам, на Бахмутском направлении россияне обновляют личный состав бывшими заключенными,

"Хотя там тоже уже их не хватает. Мы наблюдаем, что они усиливаются мотострелковыми, по их терминологии, подразделениями. А также обновлены мобилизованные подразделения по другим направлениям, в частности, и на Угледарском. Мы видим, что они накапливают силы, подтягивают мотострелковые подразделения, артиллерию, потому что у них живая сила - это сейчас главный усилитель динамики войны", - отметил спикер.

Поэтому, по его мнению, россияне так агрессивно и с элементами истерии воспринимают каждое решение украинских партнеров о предоставлении Украине высокоточных систем вооружения.

28 января аналитики ISW назвали направление возможного нового наступления армии РФ.

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