Житомирский областной совет поддержал обращение о запрете московской церкви, инициированное "ЕС"

Об этом сообщает сайт "Европейской солидарности" .

В обращении требуется у власти: принять закон, которым российская православная церковь, ее подразделения и зависимые организации будут запрещены в Украине. Обеспечить неукоснительное исполнение украинского законодательства относительно запрета русской церкви, ее подразделений и зависимых организаций в Украине, а также содействие волеизъявлению украинских православных по объединению в автокефальной поместной Православной Церкви Украины.

"По всей Украине проходят обыски в объектах УПЦ МП, и мы наблюдаем, какую угрозу несут московские церкви Украины. В то время, когда уже 8 месяцев в Верховной раде зарегистрирован законопроект, запрещающий российскую церковь со всеми своими структурными подразделениями, но почему его рассмотрение блокируется", - подчеркнул глава фракции "ЕС" в Житомирском областном совете Александр Рабинович.

"Дорога украинцев к Богу не должна лежать через Москву! Наша фракция благодарит коллег, поддержавших обращение, но хочу передать отдельный "привет" ОПЗЖ, которые успели переобуться, но не успели полюбить страну в темноте. Для меня лично не поняла их позиция, ведь складывается ощущение, что они живут в другой стране. Обыски по всей Украине, свидетельства прихожан, "сдачи" позиций наших военных - разве это не повод для того, что РПЦ прямо сотрудничает с кремлем", - подчеркнула депутат партии "ЕС" в Житомирской областной рады Татьяна Парфентиева.

Депутаты подчеркивают: "Учитывая последние события, обыски СБУ в помещениях московского патриархата, задержание лиц из числа служителей Гундяева/Путина, становится очевидным, что решение о получении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины было крайне важным и единственным правильным".

Во фракции подчеркивают, что РПЦ необходимо запретить по всей территории Украины, ведь только в Житомирской области функционирует около 900 ячеек русской церкви.

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