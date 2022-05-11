Житомирские десантники сбили российский разведывательный вертолет Ка-52
В Харьковской области житомирские десантники сбили российский ударный вертолет Ка-52 из ракетного комплекса "Перун"
Об этом сообщило командование ДШВ в телеграме.
"Сегодня 11 мая, в Харьковской области, подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины з ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", - говорится в заявлении.
- В апреле украинские десантники также сбили Ка-52 в Харьковской области.
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