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Житомирщину впервые обстреляли из "Градов", четыре человека погибли – глава Житомирской ОВА

21 мартa, 2022 понедельник
13:27
война с Россией

В результате обстрела погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо

Об этом сегодня, 21 марта, во время ежедневного брифинга сообщил глава Житомирской областной Виталий Бунечко, передает Espreso.TV.

"Сегодня понедельник, 21 марта. Двадцать шестой день войны. Ничего нового не сообщу. Перманентные обстрелы Народицкой территориальной общины. Вчера (20 марта) враг, наверное, впервые применил по предварительным данным, "Грады". Было выпущено по Народицкой территориальной общине - по населенному пункту Селец. Погибли три военнослужащих, одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи", – сказал Виталий Бунечко.

Нацполиция области сообщила, что полицейские зафиксировали два факта падения ракет вблизи Житомира и Коростышева. Также полицейские сообщают, что известно о сегодняшних утренних авиаударах на востоке Житомирщины в общинах, смежных с Киевской областью.

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