Житомирщине грозит переход в "красную" зону карантина, - ОГА

Об этом сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга, передает РБК-Украина.

"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, затем мы добавили еще 6 больниц, сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2 071 и они заполняются очень быстро... судя по индикаторным показателям через неделю попадем в "красный" уровень", - отметила она.

Остапченко сообщила, что пока медицинская система области еще справляется с нагрузкой.

"Процент обеспечения кислородом всех коек - 99.4%, но очень быстро мы эти койки заполняем. На сегодня такие койки заполнены на 57%", - сказала она.

По ее словам, в регионе по плану должны делать по 8 тыс. прививок в день, однако не выполняют его.

"Медицинская система может это делать, а мы делаем не более 4 тысяч в день. Такими темпами мы будем еще очень долго находиться в "красном" уровне", - добавила Остапченко.

Напомним, "красную" зону могут ввести еще в четырех областях: Сумской, Донецкой, Житомирской и Харьковской.