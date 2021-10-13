Житомирщине грозит переход в "красную" зону карантина, - ОГА
Житомирская область может перейти в "краснойую" зону адаптивного карантина из-за стремительного роста COVID-госпитализаций
Об этом сообщила первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко во время брифинга, передает РБК-Украина.
"На территории Житомирской области сначала было развернуто 9 больниц для COVID-больных, затем мы добавили еще 6 больниц, сегодня у нас 15 больниц. Коек развернуто - 2 071 и они заполняются очень быстро... судя по индикаторным показателям через неделю попадем в "красный" уровень", - отметила она.
Остапченко сообщила, что пока медицинская система области еще справляется с нагрузкой.
"Процент обеспечения кислородом всех коек - 99.4%, но очень быстро мы эти койки заполняем. На сегодня такие койки заполнены на 57%", - сказала она.
По ее словам, в регионе по плану должны делать по 8 тыс. прививок в день, однако не выполняют его.
"Медицинская система может это делать, а мы делаем не более 4 тысяч в день. Такими темпами мы будем еще очень долго находиться в "красном" уровне", - добавила Остапченко.
- Напомним, "красную" зону могут ввести еще в четырех областях: Сумской, Донецкой, Житомирской и Харьковской.
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